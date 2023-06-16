الرئيس السيسي: "الكباري تسهم في تغيير حياة الناس للأفضل"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الطرق الجديدة والمحاور والكباري التي تعمل الدولة على إنشائها تهدف إلى تحقيق أقصى درجات من الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الكثير من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها: محور المستشار عبدالمجيد محمود بطول 7 كيلو مترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف الرئيس السيسى، أن عمال تنفيذ كوبرى طه حسين، يرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي بمحور الحضارات، ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل.

ويعد كوبري طه حسين من الأعمال الهندسية الفريدة، إذ يبلغ ارتفاع الأعمدة، 50 مترًا ما أدى إلى استخدام أوناش خاصة، بحمولة تصل إلى 850 طنًا.

وأشاد الرئيس بهذا العمل العظيم والكبير، وبمجموعة المحاور الكبيرة التي تعمل على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، مؤكدًا أن إطلاق اسم الدكتور طه حسين على الكوبري تأتي تقديرًا لقامات وعظماء مصر، إضافة لوجود مقبرته أسفل الكوبري.

وأوضح أن تلك المحاور والكباري التى نعمل على إنشائها تهدف إلى تغيير حياة الناس للأفضل، مقدمًا الشكر للعاملين والقائمين على العمل خلال أيام العطلات الرسمية لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن مما يعود بالنفع على المواطنين كافة.

وتابع الرئيس السيسي: "كثر شىء يرضي الله عز وجل جل ما تقومون به من عمل ليسعد المواطنين".

واستكمالًا لأعمال تسهيل الحركة بمناطق كورنيش النيل، منطقة أثر النبي؛ تفقد الرئيس السيسي أيضًا أعمال تطوير شبكة الطرق وإنشاء كباري لتحرير الحركة المرورية، فيما مر الرئيس على مناطق جنوب القاهرة بامتداد محور حسب الله الكفراوي الذى يربط مناطق زهراء المعادي بكورنيش النيل وصولًا لطريق أسوان.