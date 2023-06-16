الرئيس السيسي خلال تفقد أعمال كوبري طه حسين: "أنا مطمن"

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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واستمع الرئيس السيسي لشرح من أحد المهندسين العاملين بكوبري طه حسين والذي يعتبر من الأعمال الهندسية الفريدة، إذ يبلغ ارتفاع الأعمدة 50 مترًا، مما أدى لاستخدام أوناش خاصة في إنشائه بحمولة تصل إلى 850 طنًا، معلقًا: "العمل كبير أوي وعظيم".

الرئيس يستمع للشرح من أحد العاملين بكوبري طه حسين:

واستعرض المهندس أمام الرئيس السيسي التحديات التي واجهتهم أثناء تنفيذ الكوبري، كما استعرض الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت إلى 92%، مؤكدًا: "ملتزمين بأعلى معايير الجودة لتنفيذ المشروع".

وتساءل الرئيس السيسي عن تجربة التحميل، لترد إحدى المهندسات، قائلة: "تم عمل تجارب التحميل بناءً على تعليمات سيادتك، إذ تم التواصل مع أكبر الجامعات التي تقوم بضبط الجودة وهما جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وتم عمل تجربة للكوبري".

وعلق الرئيس السيسي، قائلًا: "على كل حال أنا مطمن، لأن هنا هيكون فيه عربيات كتير، وهنعمل التجربتين للتحميل".