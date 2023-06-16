الأرصاد تكشف موعد عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا السبت، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لتسجل 38 درجة مئوية.

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وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن البلاد يسودها طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد خلال فترات الليل، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية.



وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن جواء الطقس على مدار الأسبوع مستقرة، نافية حدوث أي تقلبات جوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترات الظهيرة وتناول السوائل وارتداء غطاء الرأس، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية من يوم الأحد القادم لتسجل 33 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا السبت، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، معتدلًا ليلًا على الأنحاء كافة.

تتوقع الأرصاد، أن يشهد غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة غدًا السبت:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.