الأرصاد تكشف حالة الطقس من الجمعة حتي الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، حيث أن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما يشهد طقس غدًا نشاط رياح يكون مثير للرمال والأتربة غربا، وشبورة على الساحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس

وأضافت الهيئة في النشرة الجوية التي تصدرها بشكل يومي، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة إلى أنه في الفترة ما بين غدًا الجمعة حتى يوم الأربعاء 21 من شهر يونيو الحالي، من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحا، مؤكدة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال يومي غدًا الجمعة وبعد غد السبت، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.