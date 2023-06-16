الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وقالت إن حالة الطقس في مصر، خلال ساعات الصباح الباكر، تكون معتدلة الحرارة على جميع الأنحاء، وتصبح شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس

أما ليلًا يسود البلاد طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء، فيما حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ويسود البحر المتوسط حالة جوية معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، بينما يسود البحر الأحمر حالة جوية معتدلة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وتشهد القاهرة الكبرى نشاط للرياح معتدل بقيمة 20 كم/س، والجو يصبح غائم جزئيًا، أما الوجه البحري يشهد نشاط للرياح بقيمة معتدلة 18 كم/س، والجو يصبح مشمس.

بينما تسود السواحل الشمالية الغربية نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، بقيمة 42 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة يسودهم شبورة مائية في الصباح، بنشاط رياح معتدل بمقدار 20 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

بينما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يشهدان نشاط للرياح أحيانًا، بمعدل 36 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

وشمال الصعيد يشهد نشاط للرياح بمعدل 28 كم/س، والجو يكون مشمس، فيما يسود جنوب الصعيد، نشاط للرياح معتدل بقيمة 22 كم/س، والجو مشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليم الجمعة:

· القاهرة الكبرى: العظمى 37، الصغرى 27.

· الإسكندرية: العظمى 35، الصغرى 23.

· العلمين الجديدة: العظمى 35، الصغرى 23.

· السلوم: العظمى 31، الصغرى 22.

· سيوة: العظمى 36، الصغرى 26.

· وادي النطرون: العظمى 37، الصغرى 26.

· سوهاج: العظمى 40، الصغرى 28.

· الأقصر: العظمى 40، الصغرى 28.