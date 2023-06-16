الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة .

درجات الحرارة غدا السبت :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة .