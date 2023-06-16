د. عبدالسند يمامة: "الوفد يساند المرأة ويدعمها سياسيًّا واقتصاديًّا ولكننى أرفض تمييز (الكوتا)"

كشف د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن رفضه لمبدأ “الكوتا” في الانتخابات، مشيرا إلى أنها تعنى تخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة بالبرلمانات والمجالس لفئة معينة، مشددًا على أن "الكوتا" هي تمييز ويتعارض مع الحريات.

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د. عبد السند يمامة: "الكوتا" تمييز يتعارض مع الحريات

وأضاف "عبدالسند"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مشاركة المرأة ضرورة في المجالس المحلية والبرلمانيات، مشيدًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح الباب أمام المرأة في النيابة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

وأشار إلى أنه ضد منطق "كوتا المرأة" إلا في حالة الضرورة ولمدة مؤقتة، موضحًا أن الدستور يقبل التعديل في هذه النقاط، مشددًا على أنه مع المرأة ويساندها ويدعمها ولا يصح تمييز بعض النساء والعمال والشباب في أي انتخابات أو عمل.

ونوه رئيس حزب الوفد، بأن الإصلاح السياسي هو إعمال الدستور، متابعًا: “شعاري في الانتخابات الرئاسية القادمة هو الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهي المبادئ التي أراها مهمة لأي نظام حكم رشيد”.