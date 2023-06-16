د. عبدالسند يمامة: "شخصنة الأمور مبدأ غير مقبول وعلاقتى بالمستشار أبو شقة وعمرو موسى جيدة"

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه وبعد انتشار عدد من الأخبار عن نيته في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بدأ الهجوم عليه وهو أمر متوقع، وهناك من "يشخصن" الأمور متناسيًا أن هذا غير مقبول عندما نتحدث عن قضايا الوطن ومصالح الشعب.

د. عبدالسند يمامة: " الإصلاح الاقتصادي برنامجنا الأساسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"

أضاف "عبدالسند"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الهجوم بدأ عليه وعلى حزب الوفد بعد الإعلان عن نيتهم للترشح لرئاسة الجمهورية، وكان لابد أن يتم السؤال أولًا عن البرنامج الانتخابي لحزب الوفد، وهناك برنامج للحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو عبارة عن برنامج إصلاح اقتصادي نعهد به إلى المصريين المتخصيين وهدفه مساندة الدولة بموضوعية وحيادية وبحرية كاملة.

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أشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه رئيس حزب الوفد المنتخب على مستوى 27 محافظة وكان منافسًا له في الانتخابات المستشار بهاء الدين أبوشقة، وفاز بالانتخابات كرئيس لحزب الوفد، مشددًا على أن علاقته بعمرو موسى جيدة وهو شخص حكيم ودبلوماسي دولي ونتشرف به، كما أن الدبلوماسي عمرو موسى هو الرئيس الشرفي لحزب الوفد.