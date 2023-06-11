زلزال بقوة 5 ريختر يضرب دولة إفريقية

تعرضت دولة جنوب أفريقيا، لزلزال بقوة 5 درجات بالقرب من العاصمة جوهانسبرج، في تمام الساعة 2.38 صباحًا بتوقيت جرينتش.

أصدرت هيئة المسح الجيولوي الأمريكية، تفاصيل الزلزال عبر بيان رسمي، أن علي عمق عشرة كيلو مترات تحت سطح الأرض، وهز المباني في مقاطعة جوتنج أكثر مقاطعات جنوب أفريقيا أكتظاظا بالسكان.

والجدير بالذكر أن الشعب شعر بالزلزال، وتداوله معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفيديوهات توضح مدة تضاخم الزلزال الذى ضرب البلاد.

زلزال في جنوب أفريقيا

في أغسطس عام 2014، تعرضت البلاد زلزال بقوة 5.3 درجة علي مقياس، ريختر بلدة تعدين بالقرب من العاصمة جوهانسبرج.

وفي عام 1969م، شهدت البلاد زلزال كبير ضرب البلاد، في مقاطعة ويسترن كيب، وبلغت قوته 6.3 درجة.

مصر وجنوب أفريقيا

بدأت منذ قليل المشاورات السياسية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الجنوب إفريقية د.ناليدي باندور، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.

كان شكري قد استقبل الدكتورة ناليدي حيث عقدا جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء المشاورات.

السعودية وجنوب أفريقيا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال الاتصال - تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">♦️❗️♦️….زلزال بقوة الخامسة <br>ضرب <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جنوب_افريقيا</a> اليوم <br>شاهد لحظة <br>وقوع الزلزال ….👇🏿❗️👇🏿❗️<br> 11/6/2023 <a href="https://t.co/FgIZWjjADA">pic.twitter.com/FgIZWjjADA</a></p>— Abumysara Elsharif (@AbumysaraSharif) <a href="https://twitter.com/AbumysaraSharif/status/1667905398165196810?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>