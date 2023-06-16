حضري لازانيا باللحم علي الطريقة الإيطالية

تعتبر لازانيا باللحم من ألذ وصفات المكرونة الإيطالية، و تعد اللازانيا بحشوة اللحم المفروم من أسهل الأكلات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

لازانيا باللحم

مقادير لازانيا باللحم

- مقادير الحشوة :

لحم مفروم : 300 غراماً (ناعم)

البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

طماطم : 4 حبات (مفرومة ناعم)

الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

فليفلة خضراء : 3 حبات (مفرومة فرماً ناعماً)

الفطر : علبة (معلب ومقطّع)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

الزعتر الأخضر : رشّة

سبع بهارات : ربع ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مقادير البشاميل :

حليب : ليتر (قليل الدسم)

الزبدة : نصف قالب (نباتية)

الدقيق الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

ملح : رشّة

الفلفل الأبيض : رشّة

- عجينة اللازانيا : علبة

- جبن القشقوان : 2 كوب (مبشور)

لازانيا باللحم

طريقة التحضير

لتحضير الحشوة: سخني الزيت في قدر على النار، واقلي اللحم والبصل والثوم، وتبلي بالملح والفلفل والزعتر الأخضر والسبع بهارات.



أضيفي الفطر، والفليفلة الخضراء، والطماطم، وقلّبي المكوّنات لعدة دقائق حتى تتجانس.



لتحضير البشاميل: ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق وحرّكي حتى يشقر لونه.



اسكبي الحليب وحرّكي جيداً، ثمّ تبلي بالملح والفلفل الأبيض.



حضري صينية فرن وضعي طبقة من رقائق اللازانيا، ثم ضعي القليل من صلصة البشاميل ومن ثم القليل من الحشوة.



أعيدي العملية حتى الإنتهاء من الكمية مع الإنتهاء برقائق اللازانيا فوقها طبقة سميكة من صلصة البشاميل، ثم وزعي على الوجه جبن القشقوان.



اغرزي وجه الصينية بشوكة حتى لا تنتفخ أثناء الخبز.



حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج، وقدمي اللازانيا ساخنة.