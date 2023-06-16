حضري عصير المشمش المجفف.. يعزز صحة العين

تفضل الأمهات تحضير العديد من العصائر الطبيعية لافراد أسرتها بين حين لآخر لتمدهم بنوع من الطاقة.

ويتزين فصل الصيف بوجود العديد من الفواكهه المفيدة لصحة الجسم ويأتي المشمش في المقدمة لفوائده الكثيرة ومذاقه الطيب.

غنية بمضادات الأكسدة

المشمش من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، بما فيها فيتامينات C، A و E. كما يحتوي على مادة البوليفينول (أحماض الكلوروجينيك وكيرسيتين)، التي تحمي من الأمراض، مثل السكري وأمراض القلب.

تعزيز صحة العين

من أهم المركبات الموجودة في المشمش هي فيتامينا A و E المهمان لصحة العين. يؤدي فيتامين Aدوراً كبيراً في الوقاية ممّا يُعرَف بـ العمى الليلي، وهو اضطراب ناتج من نقص الصبغات الخفيفة في العين. أمّا فيتامين Eفهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، والتي تدخل العين وتحميها من الجذور الحرة.

تعزيز صحة الجلد

يمكن أن تتعرض البشرة للتجاعيد وحروق الشمس وتلف الجلد والأشعة فوق البنفسجية، وصولاً إلى الإصابة بسرطان الجلد. والمفاجئ أنه يمكنك محاربة ما يسمى تلف الجلد بالمشمش الغني بمضادات الأكسدة.

يحتوي المشمش على فيتاميني C و E المهمين لبشرة صحية، إذ يحمي فيتامين Cمن الملوثات البيئية وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على منع التجاعيد وبناء الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة إضافية. أمّا البيتا كاروتين فيقوم بدوره بالحماية من حروق الشمس.

لذا نوعي بوصفات العصائر المقدمة على سفرتك في المناسبات الاجتماعية والعائلية، وجربي وصفة شهية وقدميها مع مكعبات الثلج بحسب الرغبة.

المقادير

- ماء ساخن : كوب

- سكر : حسب الرغبة

- مشمش مجفّف : 15 حبة

- ماء بارد : 7 اكواب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

انقعي المشمش المجفف بالماء الساخن في إناء لمدة 15 دقيقة ثم صفيه من الماء.

ضعي حبات المشمش في الماء البارد مباشرة.

أضيفي إليه كلاً من السكر والثلج مع تحريك المكونات لتتجانس وتحصلي على خليط ناعم.

ضعي عصير المشمش المجفف في أكواب التقديم وقدميه.