اصنعي أشهي مذاق للكيكة علي الطريقة الألمانية

تعد الكيكة علي الطريقة الألمانية من ألذ وأسهل الوصفات التي يمكن صنعها، لها مذاق رائع ومختلف، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

الكيكة الألمانية

مقادير الكيكة الألمانية



- مقادير الحشوة :

جوز الهند : 2 كوب

الزبدة : نصف ملعقة كبيرة

سكر : نصف كوب

حليب : كوب

الفانيليا : ملعقة كبيرة

صفار البيض : 3 حبات

- البيض : 4 حبات

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- طحين : 2 كوب

- سكر : كوب

- الكاكاو : ربع كوب (سادة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- لبن : كوب

الكيكة الألمانية

طريقة التحضير



اخفقي البيض مع الفانيليا وكوب سكر حتى يصبح خليط كريمي فاتح اللون.

أضيفي الزيت النباتي واستمري بالخفق.

نخلّي الطحين مع البيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح.

أضيفي كوب اللبن تدريجياً مع خليط الطحين واخفقي حتى نفاذ الكمية.

صبي خليط الكيك في صينية الخبز، واخبزيها في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يقلب القالب على الرف الشبك ويترك ليبرد.

لتحضير الحشوة: ضعي صفار البيض مع ملعقة كبيرة فانيليا، وكوب الحليب والزبدة، ونصف كوب سكر، ورشة الملح، وجوز الهند، ونحرك على النار حتى يتماسك ويترك ليبرد قبل الحشي.

قطعي الكيكة واحشيها بمزيج الحشوة ثم قدمي الكيكة مزينة بحسب الرغبة.

فوائد جوز الهند الصحية



تحتوي ثمرة جوز الهند على العديد من العناصر الغذاية الهامة للصحة، فهذا يعني أن تناولها يمدك بالفوائد الصحية الآتية:

1. مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.

هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.

2. حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.

3. تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.

4. تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.