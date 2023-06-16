عاجل
رئيس الوزراء: الأزمة الروسية-الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبَها رئيس وزراء الهند يزور مصر ويلتقي بمسئولين وأعضاء الجالية د. عبدالسند يمامة ينتقد صندوق النقد الدولى ويطالب بمزيد من الحرية للإعلام المصرى
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ماركينيوس لاعب سان جيرمان يتحدث عن زميله مبابي

ماركينيوس
ماركينيوس

تحدث البرازيلي ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم  عن رغبته  في بقاء الفرنسي كيليان مبابي من عدمه مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال ماركينيوس" 29 عاما"، في تصريحات  صحافية: إنه عبقري، موهبة رائعة، قائد لباريس سان جيرمان، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونحن اللاعبون، نريده بقاءه

في الوقت نفسه، أكد مبابي عدة مرات أنه يريد الوفاء بعقده، الذي يستمر حتى 30 يونيو من العام المقبل.

وبعد أن كتب مبابي، 24 عاما، للنادي مؤكدا أنه لا يريد تفعيل خيار التمديد، ازدادت التكهنات بشأن رحيل اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم في 2018 ووصافة نسخة 2022.

الجريدة الورقية