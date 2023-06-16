نشبت مشاجرة بالأيدي بين مجموعة من الباعة الجائلين أمام مول طلعت حرب بسبب خلافات بينهما، اليوم الجمعة في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة ، وفروا هاربين عند قدوم الشرطة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة.

تفاصيل مشاجرة الباعة الجائلين في وسط البلد

البداية كانت ببلاغ تلقاه غرفة عمليات شرطة النجدة ، من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة أمام مول طلعت حرب بوسط البلد بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الباعة الجائلين بسبب خلافات بينهما أمام مول طلعت حرب، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وتمكن لأصحاب المحلات من فض المشاجرة، وفرا هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكره