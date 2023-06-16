عاجل
انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد.. مبادرات الدولة تقضي على جشع التجار د. عبدالسند يمامة: أنا محب للوفد والعمل العام زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب فرنسا دون خسائر د. عبدالسند يمامة: لم يكلفني أحد من خارج الحزب بالترشح للرئاسة ولا أقبل بذلك د. عبدالسند يمامة: "أختلف مع الرئيس السيسي فى معالجة الملف الاقتصادي"
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تفاصيل مشاجرة الباعة الجائلين في وسط البلد

مشاجرة ارشيفية
مشاجرة ارشيفية

نشبت  مشاجرة بالأيدي بين مجموعة من الباعة الجائلين أمام مول طلعت حرب بسبب خلافات بينهما، اليوم الجمعة  في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة ، وفروا هاربين عند قدوم الشرطة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة.

txt

القبض على 3 متهمين بسرقة سيارة في القاهرة

txt

ضبط المتهم بغسيل أموال وبحوزته 7 ملايين جنيه في القاهرة

 تفاصيل مشاجرة الباعة الجائلين في وسط البلد

البداية كانت ببلاغ تلقاه  غرفة عمليات شرطة النجدة ، من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة أمام مول طلعت حرب بوسط البلد بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الباعة الجائلين بسبب خلافات بينهما أمام مول طلعت حرب، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وتمكن لأصحاب المحلات من فض المشاجرة، وفرا هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكره

مواد متعلقة

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بين عائلتين

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص في قنا

مشاجرة تُنهي حياة شاب في الجيزة

وفاة شاب طعنًا في مشاجرة بالشرقية

مشاجرة تنتهي بإصابة 3 أشخاص في الفيوم

إصابة ربة منزل في مشاجرة بسوهاج

الجريدة الورقية