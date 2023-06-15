ضبط المتهم بغسيل أموال وبحوزته 7 ملايين جنيه في القاهرة

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على متهم بغسيل أموال وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية، وبحوزته 7 ملايين جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة ) لقيامة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية وإستخدام تلك المستندات فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).

وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.