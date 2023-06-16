الرئيس الجزائري يصف بوتين بـ "صديق للعالم كُله"

أشاد الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، بنظيره الروسي، “فلاديمير بوتين”، واصفًا إياه بأنه “صديق للعالم كُله” مثل الجزائر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال تبون مُخاطبًا الرئيس الروسي في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نستخلص من كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه صديق للعالم كُله مثل الجزائر.. فنحن نحب كُل العالم إلا من يُعادينا".

وألقى الرئيس الجزائري كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب بوتين، ركز فيها على الوضع الاقتصادي الداخلي، وعلاقات التعاون مع روسيا.

وفي وقت سابق، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بينهما بالمُثمرة.

تعزيز العلاقات بين روسيا والجزائر:

وأضاف بوتين أن المحادثات مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد تبون الذي يقوم بزيارة دولة لروسيا كانت عملية ومُثمرة للغاية، وهو ما يتضح من المجموعة الواسعة من الوثائق التي تم توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس بوتين على أن العلاقات مع الجزائر "تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية"، ووفقًا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

كما اقترح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال المحادثات دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، وهو ما اتفق معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشار إلى أهمية توسيع روسيا لمُمارسة التسويات المُتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين روسيا والجزائر.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على استعداده للوساطة في أزمة أوكرانيا.

وقال بوتين في بيان أعقب محادثاته مع تبون في موسكو: "مُمتنون للجزائر ورئيسها على استعدادهما للوساطة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بحث مع تبون الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

واستقبل الرئيس الروسي أمس الخميس 15 يونيو في الكرملين نظيره الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث وقع الزعيمان على "إعلان الشراكة المُعمّقة" بين البلدين.