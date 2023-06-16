جوري بكر تتغزل في زوجها بعد شائعة انفصالهما

شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها ومتابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام"، صورة برفقة زوجها، وذلك بعد شائعة انفصالهما التي ملأت السوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية.

وظهرت جوري بكر في الصورة التي نشرتها عبر خاصية (الاستوري) بموقع انستجرام، رفقة زوجها، معلقة:" ربي يحفظنا ويخليك لينا".

جوري بكر وزوجها

طلاق جوري بكر قبل قدوم مولودها الأول للحياة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد طلاق جوري بكر وزوجها قبل قدوم مولودهما الأول، ما جعلها حديث الجميع .

وجاءت تلك الأنباء بعدما أعلن الحساب الرسمي للفنانة على موقع “انستجرام” انفصالها عن زوجها .

وكتب حساب جوري بكر عبر خاصية (الآستوري) بموقع "إنستجرام": وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الرجل المحترم زوجى، وبتمنى له كل خير".

وأضاف: "أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".

وخرجت جوري بكر بعد ساعات من انتشار تلك الشائعة، نافية ما ورد عن حسابها بموقع “انستجرام”، مؤكدة أن الحساب تعرض للإختراق .

وكتبت:" أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أو واحده عايزين ينتقمو مني بالطريقة القذرة دي ".

وأضافت جوري بكر:" الأكونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل»، وتابعت: «الأستاذة بسمة وهبة وضحت لا يجوز طلاق للست الحامل.. أشكركم وقدر الله وما شاء فعل أنا جوزي راجل محترم ومعتقدتش إنه يعمل معايا حاجه زي كده ".

جعفر العمدة .. آخر أعمال جوري بكر

وكانت جوري بكر حققت نجاحًا كبيرًا خلال شخصية “وداد” في مسلسل “جعفر العمدة”، والذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة، فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حيًا أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل، سيضطر جعفر للكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم إنه توفى منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركة بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج محمد سامى.