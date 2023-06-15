جوري بكر تنفصل عن زوجها قبل قدوم مولودها الأول للحياة

انفصلت الفنانة جوري بكر، عن زوجها قبل قدوم طفلهما الأول، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وكتبت جور بكر عبر خاصية (الاستوري) بموقع انستجرام:" وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الراجل المحترم زوجى وبتمنى له كل خير".

وأضافت الفنانة، قائلة:" أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".

وكانت جوري بكر حققت نجاحًا كبيرًا خلال شخصية “وداد” في مسلسل “جعفر العمدة”، وتلذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

جوري بكر وزوجها

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركة بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

نبذة عن جوري بكر

مذيعه ومقدمة برامج، وممثلة مصرية مواليد 14 اكتوبر عام 1988 في محافظةالإسكندرية، ثم إنتقلت إلي دبي بعدما أنهيت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من عمل في الإمارات، بدأت العمل في شركات الدعاية كعارضة أزياء ومن ثم موديل في أحد الكليبات ومن ثم عملت كمذيعة في قناة زي تي دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان و مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل .