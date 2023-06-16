سيرجيو راموس يحتفل بذكري زواجه قبل الانتقال للأهلي

احتفل النجم الإسباني سيرجيو راموس، لاعب نادي باريس سان جيرمان وريال مدريد، الأسبق، بالذكرى الثامنة لزواجه وسط أجواء رومانسية مع زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

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سيرجو راموس

ونشر سيرجو راموس، قائد نادي ريال مدريد، الأسبق، مجموعة من الصور بحفل زفافهما، حيث كتب: قبل أربع سنوات ، كان أحد أكثر الأيام خصوصية في حياتي، في إشبيلية ، محاط بأحبائنا ومع أفضل شريك حياة ممكن، اليوم أتناول نخب حبنا وحظنا ومشروع الحياة الذي نواصل بناءه معًا.

https://www.instagram.com/p/CthmZgWsxAw/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ed1e19d6-9e75-4847-9e86-a06b19218c21

سيرجو راموس يحتفل بعيد زواجه

وأضاف سيرجو راموس، لاعب نادي باريس سان جيرمان، السابق، قائلًا: عيد زواج سعيد pilarrubio ، أحبك بجنون، لقد مرت أربع سنوات على أحد أكثر أيام حياتي خصوصية، في إشبيلية العزيزة ، محاطًا بأحبائنا ومع أفضل شريك حياة ممكن. اليوم أشرب نخب حبنا وحظنا والحياة التي ما زلنا نبنيها معًا. عيد زواج سعيد ، PilarRubio ، أحبك إلى أشلاء.

سيرجو راموس

تقارير إعلامية تكشف حقيقة انتقال راموس إلى النادي الأهلي

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت عن اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، إلى الانتقال الدوري السعودي، بعدما ارتبط اسمه مؤخرًا بعددًا من الأندية السعودية مثل: الهلال، والأهلي، والاتحاد، وقالت مصادر بأنه وافق على ارتداء قميص الأهلي السعودي في الموسم المقبل، عقب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

تقارير إعلامية تكشف حقيقة انتقال راموس إلى أحد الأندية السعودية

رودي غاليتي: سيرجو راموس وافق بشكل نهائي على عرض النادي الأهلي السعودي

وقال الصحفي رودي غاليتي، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، إن سيرجو راموس وافق بشكل نهائي على عرض النادي الأهلي السعودي، والذي وصل إلى 20 مليون يورو سنويًا، ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

سيرجو راموس يرحل عن نادي باريس سان جيرمان

وانتهى عقد سيرجو راموس، مع نادي باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا، ويحق له الانتقال إلى أي فريق، ولعب المدافع الإسباني في الموسم الماضي الفريق الفرنسي، 57 مباراة خلال عامين، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا، وتُوج النجم الإسباني بلقب الدوري الفرنسي مرتين.