راموس يتلقى 3 عروض من السعودية

تلقى المدافع الدولي الاسباني سيرجيو راموس، ثلاثة عروض من أندية الدوري السعودي، بعد رحيله بصفة رسمية عن باريس سان جيرمان.

ولم يحسم سيرجيو راموس وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي ليدخل راموس، ضمن قائمة الأسماء العالمية المطلوبة في أندية دوري روشن السعودي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليت التابع لشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن سيرجيو راموس يمتلك ثلاثة عروض من أندية سعودية ويقوم حالياً بتقييم ودراسة تلك العروض المقدمة له وسيتخذ قراره خلال الأيام القادمة.

وخاض راموس 58 مباراة مع باريس سان جيرمان في كل البطولات خلال موسمين كاملين، وسجل اللاعب الإسباني 6 أهداف وصنع هدفاً واحداً.

وأعلنت المملكة العربية السعودية خصخصة الأندية منذ أيام قليلة، وفقا لرؤية 2020، حيث انتقلت أربع أندية إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي هم الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وأعلن نادي اتحاد جدة تعاقده مع كريم بنزيما قادما من ريال مدريد ويبدو أن النادي الغربي سيعلن خلال الساعات المقبلة تعاقده مع نجولو كانتي لاعب تشيلسي.

أبرم مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، عقد رعاية جديد، مساء اليوم الخميس، في أولى خطوات النادي بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على ملكيته.

شهدت مراسم توقيع عقد الرعاية تواجد عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي للنادي ومن جانب مجموعة روشن سلطان الحنيطي الرئيس المالي للمجموعة.

ومن المنتظر أن يظهر شعار روشن على صدر قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفق بنود العقد.

وأبدى عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد سعادته بتوقيع العقد، وقال في تصريحات نقلها موقع النادي: «سعيدون للغاية بهذه الرعاية الجديدة مع مجموعة روشن والتي تأتي في ختام موسم ممتاز استطعنا من خلاله تحقيق كأس السوبر السعودي وبطولة دوري روشن السعودي، كما أننا مصممون على الاستمرار في حصد الألقاب وتقديم المزيد من النجاحات لاسعاد الجماهير».

وأضاف عابد: «هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي والفريق الأول بشكل كبير خاصة في ظل استعدادنا للمشاركة في مسابقات قارية وعالمية مطلع الموسم الجديد».