تطورات مفاوضات الوكرة القطري لضم حمدى فتحى

يقترب نادي الوكرة القطري من التعاقد مع اللاعب الدولي حمدى فتحى نجم وسط الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.



ودخل الوكرة في مفاوضات قوية مع الأهلي من أجل إتمام الصفقة، ووصل وفد من النادي القطري إلى القاهرة، من أجل إتمام المفاوضات مع المارد الأحمر.



أشار الإعلامي أحمد شوبير:" قمنا بالتواصل مع ماركيز لوبير مدرب الوكرة عن التوقيع مع حمدي فتحي، ليرد أنه لا يمكننه التأكيد حول الأمر، إذا كان التعاقد مع حمدى فتحى قد تم أو لا، مضيفا:" أنه لم يتم تأكيد أي شئ".



وواصل:" قمنا بسؤال المدرب عن رغبته في ضم حمدى فتحى، لكنه رد بأنه لا يمكنه الرد على هذا الأمر".



وتابع، أن هناك وفد من نادي الوكرة وصل إلى القاهرة، من أجل التفاوض مع الأهلي، مضيفا أن الأمور باتت على وشك الإتمام.





موقف كولر



أوضح شوبير، أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كان متمسكا باستمرار اللاعب حمدى فتحى، والإدارة بمارد الأحمر أيضًا لكن اللاعب تحدث معهم، وأبلغهم برغبته في الرحيل لأنها قد تكون فرصته الأخيرة في الاحتراف، ما جعل المدرب يوافق بصعوبة.



خطوة وحيدة تفصل حمدى فتحى عن الوكرة

يرغب النادي القطري في دفع 3 ملايين دولار، بينما ترغب إدارة الأهلي في رفع القيمة المطلوبة إلى 5 ملايين.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء أحد أيام ١١، ١٢، ١٣ من شهر أغسطس المقبل، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي للعبة حتى الآن المكان الخاص بإقامة المواجهة سواء في القاهرة باعتبار أن فريق الأهلي هو المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا وصاحب الأرض، أو إقامتها في إحدى دول الخليج لأغراض تسويقية على غرار الأعوام الماضية.

بينما يخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري مواجهة أغسطس المقبل باعتباره الفريق المتوج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.

وقام لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، باستقبال وتهنئة بعثة الأحمر بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي الأحمر.



أرقام حمدي فتحي مع الأهلي..إنفوجراف

حمدى فتحى







