العناية الإلهية تنقذ سكان فلمنج من الموت.. انهيار عقار وتصدع آخر بالإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية العشرات المواطنين بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية من الموت المحقق اثر انهيار احد العقارات عقار مكون من 5 طوابق، الذي تسبب في تصدع العقار المجاور وتحطم سيارتين تصادف وقوفها أسفل العقار، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أي خسائر بشرية في الأرواح، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.

كان اللواء خالد البروي، مدير الامن قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار دون وقوع أي إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة ضباط قسم شرطة الرمل أول ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارة إسعاف، بالإضافة إلى الجهات المعنية بحي وسط المحافظة.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق وعبارة عن طابق أرضي و4 طوابق علوية وخال من السكان.

وأسفر انهيار العقار بالكامل عن تحطم سيارتين أحدهما تاكسي أجرة والثانية ثمناية، تصادف وقوفهما أسفله،

تم اخطار النيابة العامة التي توالت التحقيق، بانتداب لجنة فنية لمعاينته ومعرفة أسباب انهياره وهل صادر له قرارات هدم سابقة أم لا. امرت باحضار ملف العقار وتبين أنه صادر له قرار هدم منذ عام 2016 ولم ينفذ، وتم استدعاء سكان العقار ومالكه لسؤالهم عن الواقعة.

تم وضع العقار الأول والمباني المجاورة ومدى تضررها، وفحص العقار الثاني وخطورته على السكان فيه.

تم وضع الحواجز الأمنية بمحيط العقار، لحماية المارة تحسبا لسقوط باقي العقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض وحماية أهل الشارع من الانهيار، إذ تبين أن العقار كان موضوع عليه لافتة تحذير من سقوطه فى أي لحظة.

بسؤال مسؤولي الحي، تبين أن العقار خال من السكان منذ 5 سنوات وأن مالك العقار موجود بالخارج، فيما تقرر إخلاء 4 عقارات مجاورة من العقار دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامتها ومدى تأثير العقار المنهار عليها.

انتقل اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى منطقة فلمنج وذلك فور تلقي غرفة عمليات الحي بلاغا بانهيار

وأوضح حبيب أنه على الفور كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف والإزالة الفورية ولجنة الأزمات والكوارث.

وأشار رئيس الحي أنه بالمعاينة تبين أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين تصادف وجودهما أسفله.

وأضاف أنه تم إخلاء 3 عقارات المجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامتهم لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها.

وأكد حبيب أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، والدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.