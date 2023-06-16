أحمد راشد ينعي رئيس مدينة الجيزة السابق

ويؤكد .. كان نموذجاً يحتذى به فى تحمل المسئولية

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفاة تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة السابق مثنياً على كفاءته وتفانيه فى العمل ومؤكداً على أنه كان نموذجاً يحتذى به فى تحمل المسئولية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من القيادات الأمنية ومديرى المديريات.

كما رحب المحافظ بكلاً من رمضان عبدالرحمن رئيس حى المنيرة الغربية و محمد يحيى السيد مدير مديرية الضرائب العقارية أعضاء المجلس الجدد والمنضمين حديثاً عقب توليهم مهام عملهم، مشدداً عليهم بضرورة بذل أقصى مجهود ممكن والتنسيق مع مختلف الجهات لرفع مستوى الخدمات بمواقع خدمتهم وللتحسين الدائم لمعيشة المواطنين.