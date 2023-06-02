تقارير تلمح لإمكانية عودة ماني لليفربول

ماني لليفربول

ترددت أنباء عن رغبة النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، بالعودة فريقه السابق، ليفربول، بسبب عدم اسنجامه مع الفريق البافاري.





وتوج ماني مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، في الموسم الحالي، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند على اللقب.





العودة لليفربول



أكدت التقارير الصحفية الألمانية، أن هناك احتمالية لعودة ماني إلى صفوف ليفربول مرة أخرى، بعد عام من رحيل عن النجم السنغالي عن صفوف الريدز، للرحيل لبايرن ميونخ بعقد يمتد لثلاث سنوات.



كان ساديو ماني عانى في موسمه الأول مع بايرن ميونخ، بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد عدم انسجامه بشكل كامل مع الفريق البافاري، ليصبح مرشحا بقوة للعودة إلى ليفربول مرة آخرى.



أكدت التقارير، أن ليفربول لديه حرص على إعادة اللاعب السنغالي مرة آخرى، وسط معاناة الريدز الذي فشل في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تواجده في المركز الخامس، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.



ويعتبر ماني عنصرا أساسيا كان يعتمد عليه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في هجوم الريدز لما يملكه من إمكانيات فنية وتهديفية للغاية مع محمد صلاح، وروبيرتو فيرمنيو الذي رحل بشكل رسمي عن الريدز.



