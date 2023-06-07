بايرن ميونخ يخطط لبيع ساديو ماني لأحد أندية الدوري السعودي

بدأت إدارة بايرن ميونخ الألماني تحركاتهما من أجل إعادة هيكلة فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري والبحث عن عروض جيدة لبيع بعض اللاعبين الذين خرجوا من حسابات النادي.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية موثوقة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن إدارة نادي بايرن ميونخ تبحث عن بيع اللاعب السنغالي الدولي "ساديو ماني" إلى أحد الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماني خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق للموسم المقبل، وذلك لعدم قدرته على التكيف مع الفريق وتقديم المستوى المنتظر منذ قدومه فضلا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين.

ويحظى ساديو ماني باهتمام بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين الذين يستهدفون تدعيم صفوفهم بصفقات عالمية مميزة استعدادًا للموسم الكروي الجديد في ظل الصفقات الكبيرة التي يتم عقدها هذا الصيف.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما والتوصل لاتفاق نهائي من نجولو كانتي، كما نجح النصر مسبقًا في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النصر يضع عينه على ساديو ماني

وكانت تقارير قد أشارت إلى دخول ساديو ماني حسابات إدارة النصر في الصيف الجاري، حيث يبحث العالمي عن دعم جديد بجوار رونالدو أملا في تحقيق لقب الدوري الموسم المقبل واستعدادًا للبطولة العربية.

تفاصيل عرض الأهلي السعودي لـ رياض محرز.. راتب خيالي

كشف الصحفي التركي إكرم كونور تفاصيل عرض الأهلي السعودي للنجم الجزائري رياض محرز من أجل التعاقد معه ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد كونور في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأهلي عرض على رياض محرز الحصول على راتب يزيد عن 30 مليون دولار في الموسم الواحد.

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن وليد معاذ رئيس النادي الأهلي متواجدًا الآن في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل التوصل لاتفاق نهائي من اللاعب الجزائري الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد، إلا أنه حتى الآن لم تتم حسم الصفقة، ومن المنتظر خروج تفاصيل جديدة حولها خلال الساعات المقبلة.

وتأتي المفاوضات مع محرز ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية والتي بدأت بالتعاقد مع رونالدو ثم كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومازالت مستمرة لجلب عدد من النجوم العالميين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.