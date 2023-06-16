محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يشهدان استلام دفعة جديدة من مشروع لحوم صكوك الإطعام

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والوفد المرافق ، استلام الدفعة (25) ضمن مشروع صكوك الإطعام أمام مقر ديوان عام المحافظة والذي أطلقته وزارة الأوقاف تفعيلاً للدور المجتمعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث تفقد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف سيارة توزيع اللحوم الدفعة (25) ضمن مشروع صكوك الإطعام ، وأشار وزير الأوقاف الي أنه يتم اليوم توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه بنطاق المحافظة (48) طن لحوم حتي الآن وذلك بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة وفقاً لكشوف الإستحقاق المعدة لوصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وفي كلمته قدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف لمشاركة محافظة المنوفية بعيدها القومي ، مشيداً بدوره الوطني في نشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني بعيداً عن الغلو والتطرف ، وإحياء مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها علي الأسر الأكثر إحتياجاً ، لافتاً إلى ضرورة مشاركة رجال الأعمال والمنظمات المجتمع المدني من اجل استمرار تنفيذ المشروع الهام والحيوي لتوفير السلام المجتمعي . وكذا جهوده المبذولة في توفير أراضي لإقامة مشروعات تنموية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بقري مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 81 قرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .