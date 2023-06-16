الكرملين: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات

نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات.

وقال بيسكوف: "هناك مصلحة متبادلة تماما في استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. التفاعل مستمر ولا يمكن أن يكون هناك فراغات هنا"، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.

وفي حوار على الهواء مع "القناة الأولى" الروسية، قال أضاف المتحدث باسم الكرملين: "الضيف الرئيسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، هذا العام، هو الإمارات العربية المتحدة. لقد وصل وفد كبير جدا للمشاركة في المنتدى، يضم وزراء ومسؤولين في حكومة الإمارات التي يربط قطاع أعمالنا ومسؤولينا اتصالات وثيقة معها".

وتابع بيسكوف: "بشكل عام، يشارك ممثلون من 15 إلى 16 دولة، وهو ما يمثل مفتاحًا حيًا لكل ما يحدث".

اهتمام روسي بتعزيز التعاون مع الإمارات

وأكد المتحدث باسم الكرملين على اهتمام روسيا بتعزيز التعاون مع الإمارات، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش منتدى بطرسبورج اليوم الجمعة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير سلامة "غير مسبوقة" في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة.

وأكد بيسكوف أن التدابير كانت مطلوبة لأن "العدو يتصرف بوقاحة". وألقى المسؤولون الروسيون باللوم على أوكرانيا في هجمات خطيرة من الطائرات بدون طيار والمدفعية على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، أفاد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحا على أي اتصالات لبحث حل الصراع الأوكراني.

جاءت هذه التصريحات عشية زيارة يقوم بها قادة أفارقة لطرح مبادرة سلام جديدة على بوتين بعد ما يقرب من 16 شهرا على غزو أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحا على أي اتصالات لبحث السيناريوهات المحتملة لحل المشكلة الأوكرانية".

ودأبت روسيا على التأكيد أنها منفتحة على المفاوضات، لكنها تقول إن أوكرانيا يجب أن تعترف "بالحقائق الجديدة" على الأرض حيث تسيطر القوات الروسية على حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت موسكو في الخريف الماضي ضم أربع مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها هذا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

وتقول أوكرانيا إن خطتها للسلام، التي تنص على انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية بالكامل، يجب أن تكون الأساس لأي تسوية للحرب.

ومن المقرر أن يجري الوفد الأفريقي محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة قبل أن يلتقي بوتين في سان بطرسبرج غدا السبت.

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