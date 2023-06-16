بوتين ومحمد بن زايد يلتقيان قبيل الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سانت بطرسبورج، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي.

وبحث الرئيسان الروسي والإماراتي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، كما يستعرضان مسار العلاقات الإماراتية الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

تعاون قوي بين روسيا والإمارات



وقال الشيخ محمد بن زايد إن "التعاون بين روسيا والإمارات قوي ونسعى لتطوير العلاقات".

وأكد نهج الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية.

من جانبه، أعرب بوتين عن شكره على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الإفراج عن الأسرى في أوكرانيا.

ويعقد منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 14-17 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد لقاء مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأكد المساعد في الكرملين، يوري أوشاكوف، أن الجانبان سيناقشا أوجه التعاون بين بلديهما، حسبما نقلت الوكالة.

وقال أوشاكوف: "سيصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مدينة سانت بطرسبرغ في 16 يونيو، وسيعقد اللقاء مع الرئيس بوتين في الصباح".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المحادثات "ستغطي القضايا المتعلقة بعمل منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، وتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام".

وتابع أوشاكوف قائلا: "ستتم مناقشة المشاكل الإقليمية والدولية أيضا".

وبحسب مساعد الكرملين، فإن الاجتماع سيعقد قبل فترة وجيزة من الجلسة العامة لـSPIEF، وبحسب موقع المنتدى، من المقرر أن تبدأ الجلسة الكاملة الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو.

وأشار أوشاكوف إلى أن "المكانة الفخرية للضيف الرئيسي لمنتدى SPIEF هذا العام تعود لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وفقا لتاس.

وقال المسؤول الروسي إن وفدا إماراتيا كبيرا يضم عددا من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال سيزور سانت بطرسبرغ، وسيكون على رأسه حاكم رأس الخيمة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وفقا للوكالة الروسية.

وكان آخر لقاء جمع بين الشيخ محمد بن زايد وبوتين في أواخر عام 2022.

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