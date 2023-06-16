روسيا تهدد بهجوم إلكتروني على البنوك الأوروبية

ذكرت قناة RTL Niews الهولندية أن ثلاث مجموعات هاكرز يزعم أنها مرتبطة بروسيا، هددت بشن هجوم إلكتروني على البنوك الأوروبية، وفق روسيا اليوم.

هاكرز

وأشارت القناة الهولندية إلى أن الهاكرز ينتمون لمجموعات "Anonymous Sudana" و"REvil" و"Killnet".

وجاءت هذه التهديدات على شكل رسالة تم نشرها من قبل متسللين، ورد فيها أن الهجوم الذي ينوون تنفيذه على البنوك الأوروبية هو "رد على إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة".

وتعتقد شركة "Computest" الهولندية للأمن السيبراني أن التحذير حقيقي، لكنها لا تعرف ما إذا كان المتسللون سيقدرون على تنفيذ تهديدهم.

وأضافت شركة "FalconFeeds" للأمن السيبراني أنها لا تستبعد أن يكون نظام "سويفت" هو المستهدف للمتسللين.

كما تعرضت مجموعة من الموانئ في هولندا الأسبوع الماضي لهجمات إلكترونية من قبل هاكرز، أدى إلى تعطل المواقع الإلكترونية لموانئ روتردام وأمستردام وخرونينغن.