موسيماني يقترب من تدريب فريق إماراتي

أصبح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق أهلي جدة، على رأس قائمة المرشحين لتدريب أحد فرق الدوري الإماراتي في الموسم المقبل.



وضع أسم موسيماني ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الوحدة، ومعه النمساوي إيدي ، مدرب مونشنجلادباخ الألماني السابق.



وكان نادي الوحدة دخل في مفاوضات مع الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة السابق، قبل أن تتوقف المفاوضات .



مسيرة موسيماني التدريبية



وكان موسياني تولى قيادة فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقيا لمدة 6 سنوات منذ عام 2001 حتى 2007، قبل أن يتولى قيادة صن داونز من 2012 حتى 2020، بعدها عمل كمدرب مساعد للمنتخب الجنوب أفريقي من 2006 حتى 2010.



ثم قاد موسياني الأهلي من عام 2020 حتى 2022، بعدها إلى السعودية، لتدريب أهلي جدة الذي صعد به إلى الدوري السعودي للمحترفين.



حقق المدرب الجنوب أفريقي، العديد من البطولات على رأسها دوري أبطال أفريقيا 2016، والسوبر الأفريقي عام 2017، مع صن داونز.



وحصد موسيماني مع الأهلي دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين أعوام 2020، و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 بعد الخسارة أمام الوداد، وحصد السوبر الأفريقي مرتين مع المارد الأحمر.

موسيماني يودع جماهير الأهلي السعودي بعد رحيله رسميًا

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته بالفترة التي قضاها مع فريق الأهلي السعودي، وذلك بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن القيادة الفنية للفريق بعدما قاده مرة أخري للدوري السعودي.

ونشر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عبر حسابه الرسمي:

"مع انتهاء علاقتنا مع الأهلي السعودي لكرة القدم أتطلع إلى فرص جديدة ، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي خلال 8 أشهر وحصلنا أيضًا على لقب البطولة في دوري الدرجة الأولى.

تابع موسيماني فى بيانه: "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار ، والفريق الفني والجهاز الذي دعمني واللاعبين طوال الوقت،

وأخيراً، شكراً لكم على الدعم من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات، في مباريات الذهاب والإياب كانت أفضل حافز.

وقدم موسيماني عروضًا قوية مع الأهلي ونال إشادة كبيرة خلال الفترة التي قضاها بين جدران النادي.





