ماهر المعيقلي: الله تكلف بحفظ الإسلام من التبديل والتحريف| بث مباشر

قال فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إن الله يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، وهو العزيز الحكيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، خلق الملائكة وفضل عليهم جبريل عليه السلام، وخلق البشر واصطفى منهم الأنبياء والرسًل.

وأضاف الشيخ ماهر المعيقلي، خلال خطبة الجمعة، في بيت الله الحرام، أ، الله اصطفى لعباده من الدين أحسنه وأقومه، فقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه ، وهو في الأخرة من الخاسرين .

الله تكلف بحفظ الإسلام من التبديل والتحريف

وتابع المعيقلي: أن الله تكلف بحفظ الإسلام من التبديل والتحريف، وجعل من الأسباب الشرعية لحفظه شعائر ظاهرة توارثتها الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًالنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، ورفع الأذان الثاني لصلاة الجمعة المؤذن حمد بن أحمد الدغريري.

شاهد البث المباشر .. شعائر صلاة الجمعة من بيت الله الحرام