موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 ..والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب جبل طارق في المباراة التي ستقام على ملعب ألغارفي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024.

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ويحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق 3 نثاط عن كلا من منتخب اليونان وهولندا ، فيما يتذيل منتخب جبل طارق جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

موعد مباراة فرنسا وجبل طارق بتصفيات يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء أحداث مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره جبل طارق في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وجبل طارق بتصفيات يورو 2024

وتذاع مباراة فرنسا وجبل طارق بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بشكل حصري عبر قناة " beIN Sports 1 HD Premium " الناقل الحصري لمباريات البطولة.

معلق مباراة فرنسا وجبل طارق بتصفيات يورو 2024

ويعلق علي مباراة فرنسا وجبل طارق عبر قناة " beIN Sports 1 HD Premium " المعلق التونسي عصام الشوالى.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي جبل طارق واليونان

ضمت قائمة الديوك والتي أعلن عنها ديدية ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا خلال معسكر يونيو كلا من :

في حراسة المرمى: ألفونس أريولا ومايك مينان وبريس سامبا.

في خط الدفاع: أكسل ديساسي وويسلي فوفانا وثيو هيرنانديز وإبراهيما كوناتي وجول كوندي وفيرلاند ميندي وبنجامين بافارد ودايوت أوبيكانو.

في خط الوسط: إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ويوسف فوفانا وأدريان رابيو وأنطوان جريزمان.

في خط الهجوم: كينجسلي كومان وعثمان ديمبيلي وأوليفييه جيرو وماركوس تورام وراندال كولو مواني وكيليان مبابي وكريستوفر نكونكو.

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الثانية والتي تضم كلا من منتخبات اليونان، هولندا، إيرلندا، و منتخب جبل طارق.

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