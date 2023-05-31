مواعيد مباريات منتخب فرنسا في تصفيات يورو 2024

يخوض منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مباراتى خلال فترة التوقف الدولى القادمة في التصفيات الأوروبية يورو2024 .

قائمة منتخب فرنسا المستدعاه لمباراتى جبل طارق واليونان

وضمت قائمة فرنسا 23 لاعبًا هم كالأتي:

حراس المرمى: ألفونس أريولا (وست هام)، مايك مينان (ميلان)، بريس سامبا (لانس

الدفاع: أكسل ديساسي (موناكو)، ويسلي فوفانا (تشيلسي)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، فيرلاند ميندي (ريال مدريد)، بنجامين بافارد ودايوت أوبيكانو (بايرن ميونيخ)).

الوسط: إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني (ريال مدريد)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).

الهجوم: كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، أوليفييه جيرو (ميلان)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ)، راندال كولو مواني (فرانكفورت)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيج)..

ترتيب فرنسا في جدول دور المجموعات قبل مراحلة التصفيات اليورو

يعتلى منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 أهداف وسجل 5 أهداف حتي خلال دور المجموعات.

ويحتل فريق اليونان وصافة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط حتى الآن في التصفيات يورو.

بينما هولندا تمتلك 3 نقاط فاز في لقاء وحيد و خسر في لقاء أيضًا، ويحتل المركز الثالث في الترتيب .

فيما ايرلندا يحتل المركز الرابع لعب مباراة وحيدة وخسر في لقاء وحيد.

فيما جبل طارق لعب مباراتي حتى الآن وخسر المباراتي.

موعد مباراة منتخب فرنسا و جبل طارق في التصفيات الأوروبية

من المقرر ان تنطلق المباراة التي تجمع بين منتخب فرنسا على ستاد الغارفى ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات يورو2024.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، 9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفيما 10.45مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا و اليونان في الجولة الرابعه من التصفيات يورو2024

تبدأ أحداث المباراة التى تجمع بين فرنسا واليونان مساء الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو القادم 2023، في تمام الساعى العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة ، وأيضًا العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ووالحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة .