منتخب فرنسا يعود بقوته الضاربة قبل لقائي جبل طارق واليونان بالتصفيات الأوربية

انضم المهاجمان كريستوفر نكونكو وعثمان ديمبيلي إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي استدعاها المدرب ديدييه ديشان اليوم الأربعاء، لخوض مواجهتي جبل طارق واليونان يومي 16 و19 يونيو في تصفيات كأس أوروبا 2024 .

ليعود الثنائي بعد غياب،كما عاد ظهير ريال مدريد الإسباني فيرلان ميندي إلى تشكيلة وصيف بطل العالم.

كان نكونكو، أفضل هداف في الدوري الألماني هذا الموسم مع لايبزيج 16 هدفًا بالشراكة مع نيكلاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن، وانسحب من تشكيلة بلاده قبل انطلاق مونديال قطر 2022 للإصابة، كما غاب عن المعسكر السابق للمنتخب الأزرق في مارس.

أما ديمبيلي، مهاجم برشلونة الإسباني، فأبعدته الإصابة أيضاً قبل ثلاثة أشهر، عندما استهلت فرنسا مشوارها في التصفيات القارية بفوزين على هولندا 4-صفر وإيرلندا 1-صفر.

ويعود لاعب آخر من تشكيلة المونديال، هو المدافع أكسيل ديزازي لتعويض غياب مدافع أرسنال الإنجليزي وليام صليبا.

من جهته، يعود ميندي للمرة الأولى منذ 25 سبتمبر الماضي منذ المباراة التي خسرتها بلاده أمام الدنمارك صفر-2.

وضمّ ديشان المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ المنتخب (53 هدفاً)، وماركوس تورام في الهجوم، بيد أنه أبقى على استبعاد مهاجم ليون ألكسندر لاكازيت رغم نهاية موسم جيدة للاعب الذي لم يحمل ألوان فرنسا منذ 14 نوفمبر 2017.

وتلعب فرنسا مع جبل طارق في 16 يونيو في فارو البرتغالية ثم تستقبل اليونان في استاد دو فرانس في 19 منه.

وتضم التشكيلة كلا من:

في حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس).

والدفاع: أكسيل ديزازي (موناكو)، ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني).

والوسط: إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني).

والهجوم: كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي)، راندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني)، عثمان ديمبيلي (برشلونة الإسباني)، كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني).