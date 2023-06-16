زهور سعود الدوسري تخرج عن صمتها بعد تصويرها أثناء إصابتها بنوبة صرع

خرجت الناشطة السعودية زهور سعود الدوسري، عن صمتها بعد تعرضها لموقف محرج عقب تصويرها أثناء مرورها بنوبة صرع في الشارع، والتي أعربت عن استيائها الشديد لهذا الموقف، موكدة أن هذا الأمر لا يصح ولا يجب تصوير شخص مريض وهو في أقصي درجات التعب والانهيار.

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زهور سعود تعلق على تصويرها أثناء إصابتها بنوبة صرع

زهور الدوسري توجه رسالة لمصور فيديو النوبة: عيب عليك

وووصفت الناشطة السعودية زهور سعود الدوسري، ما حدث من تصويرها أثناء إصابتها بنوبة المرض بالعيب، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على تطبيق سنات شات، قائلة: اللي صورني أو صورتني وأنا جايتني النوبة عيب عليك حتى المرض تصورونه ماتخاف تدور الدنيا وتصيرون بنفس مكاني على العموم مابي أخرب وناستي اليوم واللي صوروا راح يتعرضون للقانون.

زهور الدوسري توجه رسالة لمصور فيديو النوبة: عيب عليك

هددت الناشطة زهور سعود الدوسري، بعد نشر مقطع الفيديدو لها عبر السوشيال ميديا، بأنها ستلجأ للقانون الذي يحمي خصوصيتها للنيل ممن قم بتصويرها أثناء النوبة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زهور الدوسري

وكشفت الناشطة السعودية زهور سعود الدوسري، على الميزة الوحيدة التي حصلت عليها من نشر مقطع فيديو أثناء نوبة المرض، هي أن الناس قد دعوا لها، على الرغم من تحفظها على التصوير من الأساس.

تابعت زهور سعود، ردودها على متابعيها وتلقت دعمًا كبيرًا منهم متابعيها، حيث قالت إحدى المتابعات: اللي صور خيره خلى الناس تدعي لك وتشوف وش كثر تعانين وتحاربين وش كثر انتي قوية ومحاربة الله يشفيك يا رب يا كريم، لتعلق الناشطة السعودية قائلة: ادعولي يا رب تقبل دعوة أحد منكم ويسفيني

وكانت الناشطة السعودية زهور سعود، قد كتب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة، قائلة: " صبري عظيم لكن إذا عفت مايردني أي شعُور.

زهور سعود عبر توتير

زهور سعود عبر تويتر : لا أملك وقت للانهيار

وأضافت زهور سعود، قائلة: لا أملك وقت الأنهيار، انا مجبر على تجاوز كل شيء .

زهور سعود عبر تويتر : لا أملك وقت للانهيار





