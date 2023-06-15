منى هلا تثير الجدل حول شرعية زواجها: زوجي أعلن إسلامه بعد الجواز|قصة رفضهما الإنجاب

احتلت الفنانة منى هلا حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة عقب تصريحاتها المثيرة للجدل التي كشفت عنها خلال لقائها في بث مباشر مع الإعلامية سهير جودة على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر فيس "بوك"، وخاصةً تفاصيل زواجها برجل من غير ديانتها وكواليس شفائها من مرض السكر.

منى هلا تثير الجدل بتفاصيل زواجها من رجل فنلندي: أعلن إسلامه بعد زواجنا

تحدثت منى هلا عن تفاصيل زواجها من رجل فنلندي الجنسية يُدعى توماس كان يعتنق الديانة المسيحية ولكنه أعلن إسلامه بعد زواجهما، الأمر الذي أثار موجة جدل بين الجمهور؛ لأنه لا يجوز زواج مسلمة من مسيحي إلا بعد أن يُعلن إسلامه، على الرغم من إباحة الشرع لزواج المسيحية من المسلم.

منى هلا

في الوقت نفسه، أكدت منى هلا أن عائلتها لم تمانع زواجها من شخص لا يحمل الجنسية المصرية، لأن والدها ليس مصريًا ويحمل الجنسية الألمانية، متابعة: "والدي ألماني، وعيلتنا فيها جنسيات متعددة فمفيش مشكلة إن جوزي ميكونش مصري".

أعربت منى هلا عن حبها الشديد لزوجها مشيرة إلى أنه يتحلى بصفات مميزة أهمها كونه طيب جدًا وكريم وصادق، والأهم من ذلك أنه لا يُمانع قرارها بعدم الإنجاب، كما أوضحت سبب زواجها منه قائلة: "أنا شخصية عملية مش عاطفية وبختار بالعقل، وحبيت مرتين فقط طول حياتي"

منى هلا وزوجها

منى هلا تكشف سر امتناعها عن الإنجاب: جدتي عندها 7 عيال و10 أحفاد وفي الآخر ماتت لوحدها في المستشفى

وتطرقت منى هلا خلال حوارها للحديث عن سبب امتناعها عن الإنجاب حيث قالت: "أنا وزوجي عندنا قناعة إننا منخلفش، شوفي اللي بيحصل حوالينا أجيب ولاد يشوفوا إيه حروب مجاعات كوارث طبيعية؟ طيب ليه؟".

وأضافت منى هلا: "الناس اللي بتقول بنخلف علشان حد يقعد جنبنا وإحنا كبار في السن أنا جدتي عندها 7 عيال و10 أحفاد وفي الآخر ماتت لوحدها في المستشفى، مش علشان احنا كنا قساة القلب ولا حاجة".

منى هلا وزوجها

واستكملت منى هلا حديثها: "أنا مش من أولوياتي إن يكون عندي أطفال ولو بقى عندي الرغبة ممكن أتبنى أو أكفل طفل، فيه أطفال كتير جدًا معندهمش أمهات".

منى هلا تستنكر اعتزال شقيقتها نادية وارتدائها النقاب وتؤكد: مينفعش أي حاجة تكسر علاقة الإخوة بينا

على صعيد آخر، تحدثت منى هلا عن شقيقتها الفنانة المعتزلة نادية هلا، مشيرة إلى أنها فوجئت بقرار اعتزالها وارتداء النقاب، خاصًة وأنها كانت في بداية مشوارها الفني.

منى هلا

وقالت منى هلا: "أختي لبست النقاب وهي حرة في قرارها، ولكني استغربت لأنها قبلها بدأت تمثل ولكن أنا معنديش مشكلة دي حريتها الشخصية، وهي مش بتضايق من جرأتي ومينفعش أي حاجة تكسر علاقة الإخوة بينا".

منى هلا في أحدث ظهور

آخر أعمال منى هلا

وكانت آخر أعمال منى هلا دورها في المسرحية الغنائية "ولا في الأحلام"، وشاركها عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم زهرة رامي، ومنار الشاذلي وبهاء الطمباري، وهي من تأليف وتلحين إبراهيم موريس ومن إخراج هاني عفيفي.