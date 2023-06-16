أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الأستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 16 يوينو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا إلي مستويات 2270 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

وسع الذهب خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع ولكنه أشار إلى رفع جديد في الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك هذا العام.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1931 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر عند 1928 دولار للأونصة منخفضاً منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.4% ليفقد أكثر من 26 دولار.

واشار تقرير جولد بيليون إلي أن الذهب فشل في الحصول على أي دعم للعودة إلى التعافي والاستقرار فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من قرار تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.0% - 5.25%، يرجع هذا إلى كون قرار الفيدرالي يوم أمس قد تم تسعيره بشكل كامل في الأسواق، وكان التركيز الفعلي للمشاركين في الأسواق على بيان البنك وعلى تصريحات رئيس البنك جيروم باول.

وذكر التقرير أن أهم النقاط التي تعرض لها الفيدرالي والتي أثرت على أسواق الذهب بشكل مباشر كانت استمرار البنك في محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف 2%، وأن البنك يرى تماسك النمو الاقتصادي الذي رفع توقعات إلى 1% هذا العام من التوقعات السابقة عند 0.4% بعد الأداء الإيجابي الكبير لقطاع العمالة وخلق الوظائف إلى جانب ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي دعم التضخم بشكل أساسي.

وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قال أن قرار تثبيت الفائدة خلال اجتماعه أمس هو فرصة لدراسة تطورات أوضاع السوق من قبل أعضاء البنك وتقييم الخطوات السابقة، ليشير أن الفائدة ستعود إلى الارتفاع لموجهة التضخم وقد تشهد مرتين من الارتفاع قبل نهاية العام.

وقال تقرير جولد بيليون أن من النقاط الهامة هو عدم نية البنك الفيدرالي خفض الفائدة خلال هذا العام، على أن يكون خفض الفائدة خلال عامين وسيكون مناسب عندما يبدأ التضخم في الانخفاض بوتيرة سريعة.

مخطط أسعار الفائدة الذي يصدر كل ربع سنوي عن البنك الفيدرالي، يكشف أن أعضاء البنك يتوقعون ارتفاع الفائدة إلى المستوى 5.60% بنهاية العام، أي قد نشهد رفع الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع وفقاً لتوقعات السوق.

وفي النهاية أكد البنك الفيدرالي أن الاجتماعات القادمة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتضخم وبيانات قطاع العمالة، وأنه لم يتم اتخاذ القرار الخاص باجتماع البنك القادم في يوليو وأن ذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأوضح تقرير جولد بيليون أن هذه العوامل ساهمت في ضعف أسعار الذهب الذي يتأثر سلباً بتوقعات رفع الفائدة كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع معدلات الفائدة.

أما عن تحركات الدولار الأمريكي فبعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوياته منذ شهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، استطاع الدولار أن يقلص جزء كبير من خسائره قبل الاغلاق يوم أمس، وعاد اليوم إلى الارتفاع بنسبة 0.2%.

أيضاً ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد توقعات الفائدة من الفيدرالي ومن الأسواق، حيث ارتفع العائد على سندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.9% للتداول عند 3.826% بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية شهر مارس. أما عن العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة فقد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوياته منذ الأسبوع الأول من مارس عند 4.831%.