تعاون بين ITI وسايتك في برنامج تدريبي ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات برنامج تدريبي جديد في مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة Vector Certified Embedded Associate، بالتعاون مع شركة "سايتك" للحلول التكنولوجية وفي إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".



ويستهدف البرنامج خريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات في مسار الأنظمة المدمجة وأيضًا من لديهم خبرة أكثر من ثلاث سنوات في هذا المجال.



وينقسم البرنامج إلى محورين، الأول هو أساسيات صناعة السيارات ويستمر 110 ساعة، بينما يركز المحور الثاني على مجال هندسة النظام المفتوح للسيارات AUTOSAR Classic ويستمر 90 ساعة.



تبدأ الدورة الأولى من البرنامج في شهر يوليو والثانية في شهر أكتوبر، بالمواعيد المسائية، من السادسة وحتى العاشرة مساءً.



جدير بالذكر أن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر. وتساهم المبادرة بصورة رئيسية في مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية إلى السوق المحلية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للباحثين والمهندسين والفنيين المتميزين والعمال.