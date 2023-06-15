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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

المنيا تتصدر المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية.. فيديو

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل جهود الوزارة لتمويل المشروعات الصغيرة لتعميق الإنتاج وازدهاره.

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وأوضح أن الوزارة ترصد 15 مليون جنيه لصندوق التنمية المحلية ويجري تدويرهم، مضيفًا الوزارة تولى المشروعات المتناهية الصغر أولوية كبيرة جدا بشكل سنوي، وصندوق التنمية المحلية يعد الرافد الثاني من روافد التنمية المحلية.

وأشار إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته، مما ساهم في زيادة طاقت العروض بقرى الريف المصري.

وأكد أن استثمارات صندوق التنمية المحلية بلغت 33.6 مليون جنيه "أي الضعف"، منها 5.6 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين.

ترتيب المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

وذكر أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 409 مشروعا باستثمارات 6.5 مليون جنيه، تليها محافظة أسوان بعدد مشروعات بلغ 396 مشروعا بإجمالي استثمارات 6.4 ملايين جنيه، والدقهلية بـ148مشروعا باستثمارات 2.5 ملايين جنيه، ثم الغربية بـ145 مشروعا بإجمالى استثمارات 1.8 مليون جنيه، ثم المنوفية بـ143 مشروعا باستثمارات 3.3 ملايين جنيه، موضحا أن المشروعات التى مولها الصندوق للمرأة المعيلة 1337 مشروعا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس. 

 

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