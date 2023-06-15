السيسي يوافق على اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الإفريقي

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الأفريقي"برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي" بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، نهاية نوفمبر 2022، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار.

ويأتى هذا الاتفاق فى إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التى تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة فى التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.

ويساهم التمويل فى دعم برنامج النمو الاقتصادى بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما فى ذلك الاستثمارات فى القطاع الزراعي.