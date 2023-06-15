عاجل
بث مباشر.. السيسي يفتتح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يوافق على اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الإفريقي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الأفريقي"برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي" بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.

txt

ختام فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

txt

الحكومة توافق على زيادة حصة مصر في رأسمال بنك التنمية الإفريقى

وكان مجلس الوزراء قد وافق، نهاية نوفمبر 2022، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار.

ويأتى هذا الاتفاق فى إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التى تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة فى التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.

ويساهم التمويل فى دعم برنامج النمو الاقتصادى بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما فى ذلك الاستثمارات فى القطاع الزراعي.

مواد متعلقة

التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية اليوم

السيسي يشهد افتتاح محطة تحيا مصر وأعمال التطوير بميناء الإسكندرية اليوم

ختام فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر للاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

مصر تفتح أبوابها لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ

السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي
الجريدة الورقية