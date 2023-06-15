الخميس 15/يونيو/2023 - 09:19 م 6/15/2023 9:19:31 PM

لكل مجال من مجالات الحياة علامة مميزة وقدوة يستنير بها كل من يدخل هذا المجال أو ينظر إليه عن قرب، وإن كنا هنا سنتحدث عن قيمة الفنون فإنه من بين العلامات المميزة فى تاريخ الفن المصرى والعربى المعاصر، يتصدر الفنان محمد صبحى هؤلاء، ليس فقط باعتباره نجما يُشار له كنموذج المثقف الواعى المدرك لمهامه فى خدمة الناس والمجتمع، ولكنه ذلك النموذج الذى قليلا ما تجده أستاذا ومعلما للمبادئ والأخلاق.

الكثيرون شاهدوا أعمال الفنان محمد صبحى والكثير أيضاً يتداول مقولاته التى تحث على الأخلاق والقيم؛ فتعلمنا منه المبادئ؛ تعلمنا منه الكرامة، تعلمنا منه الثبات على الموقف، وفى كل مرة أشاهد أو أستمع لكلامه أتعلم منه الكثير، فتعلمت منه معنى أن الإنسان لابد أن يكون لديه مبادئ وقواعد وقوانين يسير عليها؛ فالإنسان بلا مبدأ كدولة بلا قانون، تعلمت منه معنى التمسك بالأخلاق والقيم وعزة النفس فى زمن أصبح القابض على أخلاقه ومبادئه وقيمه كالقابض على الجمر.

محمد صبحى تتعلم منه أن الحق هو المنتصر فى النهاية ولو تمادى الباطل، تعلمت منه أن الإنسان فى الحياة يتعرض للعديد من المواقف بالحياة والعديد من الاختيارات ولابد أن يتعلم كيفية الاختيار وكيفية استعمال ميزان الحكمة عند الاختيار، وإلا سيخسر الإنسان، ففى الحياة مخيرون كل دقيقة وكل ثانية ما بين الخير والشر، ما بين اختيار الفرص، ما بين اختيار أن تصبح إنساناً أو عديم الإنسانية، تعلمت منه أن الفن رسالة والفن بأسلحته الشاملة قد يرفع وطناً أو يهدمه، قد يبنى إنساناً أو ينهيه.

لا يمكن الإنكار بأى حال من الأحوال أن عملاً درامياً واحداً قادر على تغيير ما لم تغيره قوانين ودساتير، لذلك فإن محمد صبحى حاول فى جميع أعماله الدرامية سواء كان مسلسلا أو فيلما أو مسرحية أن يزرع بداخلنا المبادئ التى كبرنا عليها، فأصبح الفنان محمد صبحى بحق قدوة لجميع الأجيال من صغير لكبير؛ والإنسان لم ولن يصبح قوة بمنصبه أو بماله أو بجاهه بل بمبادئه وقيمه وأخلاقه، فالكثير من يحترم الآخر من أجل الجاه، والكثير من يحاول نيل إرضاء الآخر لمنصبه، ولكن القليل يحترم الآخر من أجل أخلاقه ومبادئه وقيمه التى لا تتغير بتغيير المكان والأشخاص، فالإنسان صاحب المبادئ كالشجرة ذات الجذور الراسخة القوية وهى هنا المبادئ وآراؤه مثل أوراق الشجر قد تتغير ولكن تظل المبادئ راسخة رسوخ الجبال، وهذا ما شاهدته فى ذلك الفنان المبدع صاحب المبادئ والقيم الذى يجبرك على احترامه يجبرك على تقديره يجبرك على ألا تخسر إنساناً مثله.

محمد صبحى الفنان والإنسان المثقف ينطبق عليه قول شمس التربيزى: «إذا صادفت إنساناً حقيقياً فلا تدعه يغب عنك أبدا»، لذا أتوجه بالشكر والعرفان للفنان المحترم القدير محمد صبحى على ما زرعه فىّ على المستوى الشخصى من مبادئ تربيت عليها وأحاول قدر المستطاع أن أتعلم من دروس الحياة الصعبة التى تجبرنا عليها الحياة قد يكون بإرادتنا دخل فيها فى بعض الأحيان ولكن فى أحيان أخرى القدر يكون أقوى منها!