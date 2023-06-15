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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مجلس الأمناء: دعم الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني دافعًا للتوافق

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب مجلس أمناء الحوار عن بالغ سعادته وخالص شكره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه أمس في الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزام سيادته دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

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وأضاف ضياء رشوان المنسق العام أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعتبر ما أعلنه السيد الرئيس متسقا للغاية ومتوقعا تماما من سيادته، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة. 

وأكد رشوان على أن مجلس الأمناء يرى في تأكيدات الرئيس دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل اولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، حتى يتسنى للرئيس استخدام اختصاصاته الدستورية بشأنها، سواء بتحويلها لقرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان للنظر فيها.

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