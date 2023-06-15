الحوار الوطني.. رئيس صحة النواب: التأمين الصحي الشامل حلم كبير تحقق في مصر

أكد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن التأمين الصحى الشامل كان حلم كبير وتحقق فى مصر بالتطبيق فى 2021 فى المرحلة الأولى، ولكن من المهم أن تعمل الحكومة على الإسراع فى تطبيقه بالمراحل الأخرى حتى يتم الانتهاء منها فى الـ 10 سنوات التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الصحة بالحوار الوطنى، مؤكدًا على أنه بجانب التأمين الصحى شهدنا جهود اهتمام كبير بالحجر على حساب البشر وخاصة فى الوحدات الصحية التى شهدتها محافظات التأمين الصحى خاصة أنها تعانى من عجز كبير فى الأطباء ومن هنا نحتاج للتعاقد بين التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتقديم خدمات طبيب الأسرة وهو أمر متبع فى كل دول العالم.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه دعما للأطباء فى مصر لابد أن نكون أمام عمل لائحة موحدة للبدلات والرواتب بدلا من اللوائح الكثيرة مع الوضع فى الاعتبارات الخاصة بالتخصصات مع عمل تسعيره موحدة للخدمات الصحية على أرض الواقع.

وأكد على أهمية أن نكون أمام دعم أكبر للأطباء من خلال الدعم المادى باللائحة الموحدة، حتى يتم عملها قياسا على التأمين الصحى الشامل الذى يحصل فيه الطبي على 20 ألف جنيه، مع ضرورة العمل على الانتهاء من الشهادة الموحدة الخاصة بالتدريب من خلال المجلس الصحى المصرى مع العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية حفاظا على الأطباء والذى لا يزال أمام وزارة العدل حتى الآن.