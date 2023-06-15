الرئيس السيسي يبني الدولة بالعمل المتواصل بالليل والنهار (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري: "إن فكرة الحوار الوطني، بكل أطيافه جاءت لتكون الفعل القوي التي ترسم طريق المستقبل وتطرح الرؤى أمام الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس يتابع الحوار الوطني يومًا بيوم".

أضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أكد أنه يتابع جلسات الحوار الوطني عن كثب، مبينًا أن كل الرؤى التي ستخرج من محاور الحوار الوطني سيتم رفعها للرئيس.



تخطي الصعاب:

شدد على أن مصر قادرة على تعدي الأزمات والتحديات، مشيرًا إلى أن مصر تملك من الرجال والشباب لديهم القدرة على القفز من مرحلة إلى مرحلة وتخطي كل الصعاب بمساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات.

أوضح أن المواطن يدرك تمامًا حجم التضحية التي يقوم بها القائد لقيادة مسيرة الدولة، لافتًا إلى أن هناك ظروفًا تحتم على الجميع تقديم الدعم والمساندة لعبور أي تحديات وهي فترة مؤقتة والدولة المصرية قادرة على عبورها.

لفت إلى أن مصر تملك جيشًا عظيمًا وقوات شرطة عظيمة ومؤسسات دولة حقيقية يعملون على بناء دولة حقيقية قائمة على أسس حديثة، مستنكرًا كل من يقلل من الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية نفذت بأياد مصرية خالصة.