الشباب والرياضة ومؤسسة القادة يطلقان مبادرة "أنت بداية الحكاية" بالمنيا

انطلقت اليوم الخميس 15 يونيو بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، مبادرة انت بداية الحكاية ، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب ، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية.

والمتضمن لقاءات حوارية للشباب، تحت عنوان مبادرة الشباب صناع القرار، حيث شارك فى اللقاء 100 شاب وفتاة، بدء اللقاء بمقدمة وترحيب من الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ، ثم السلام الجمهورى، ثم كلمة الدكتورة سوسن فرغلي نيابة عن الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، والتى رحبت بالصيوف والمشاركين ووجهة الشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة القادة .

ونقلت تحيات وكيل الوزارة للحضور، ثم كلمة الدكتور احمد الشريف رئيس مجلس امناء مؤسسة القادة للتعريف بالمبادرة والمسابقة الخاصة بالشباب صناع القرار ، ومحتوى اللقاءات الحوارية وكيفية الإستفادة منها، ثم محاضرة الدكتور محمد محسن مستشار لجنة الأمن السيبرانى والتكنولوجيا بالمؤسسة .

والذى تحدث عن التكنولوجيا والتحول الرقمى ولغة العصر ، والذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى واهميته، وبدء بحوار مع الشباب المشاركين، ثم محاضرة ولقاء اللواء حافظ محمود مساعد مجلس امناء مؤسسة القادة ، والذى تحدث عن التحديات التى تواجه الشباب والمغريات.

وكذلك الإستخدام الغير سوى للتكنولوجيا وأضراره، والمشروعات الصغيره والمتوسطة ودور التكنولوجيا فى رفع معدلات الإنتاج ثم حوار مفتوح مع الشباب، ثم محاضرة الدكتور احمد نشأت إستشارى مؤسسة القادة ، والذى تحدث عن ادارة الموارد البشرية والإقتصادية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تخلل اللقاء مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، و التى قام بالرد عليها ممثلوا موسسة القادة والدكتور محمد حمدي عن الشباب والرياضة، لتوضيح بعض الأمور والأفكار ، والذى اشار ان وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من التدريبات والمبادرات والفاعليات والأنشطة الشبابية والرياضية، وتوضيح ما تقدمة وحدة طور وغير ومشوارى واندية السكان .

وادارة التدريب والمشروعات بالوزارة والمديريات وما تقدمة من تدريبات مختلفة فى مجال ريادة الاعمال والتكنولوجى والمهارات الحياتية والتسويق وملتقيات التوظيف وغيرها من الانشطة والتى تقدم مجانا لكافة المشاركين بشهادات معتمده، والتى يتم نشرها بشكل كبير على صفحات الوزارة ومنصة كيانى والمركز الاعلامى ووحدة المنسقين الاعلاميين والمواقع الرسمية ، والتى تنشر كافة الفاعليات والتدريبات والبرامج والانشطة .

وتعريف الجمهور لما يتم كذلك فى المجال الرياضى ، من خلال مشروع الموهبة والبطل الاوليمبى وكابيتانو مصر وغيرها ، وبرامج النادى الثقافى وانشطة مراكز الإبداع والفنون والحرف والمشغولات اليدوية والتراثية واندية الفتاة والمرأة ، والموجود بكافة مراكز الشباب والإدارات الفرعية والمديرية.

ودعى الحضور للمشاركة بأنشطة المديرية، ومراكز الشباب للتعرف على كافة الفاعليات والأنشطة المقدمة ، من خلال صفحات التواصل الرسمية والمركز الإعلامى، حيث ان مراكز الشباب والاندية والمديرية تفتح ابوابها لكافة الشباب وافراد الأسرة، وان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اشار ان وزارة الشباب والرياضة بكافة مديرياتها هى بيت الشباب المصرى.

اشار الدكتور احمد الشريف ، ان المؤسسة تقوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، بتقديم العديد من البرامج والتدريبات ، وتنطلق من هذه اللقاءات الحوارية بكافة المحافظات لسماع الشباب لأفكارهم، ومقترحاتهم والعمل على تنمية وتمكين الشباب، وحث الشباب الى التعرف على انشطة وزارة الشباب والرياضة ، من خلال المواقع الرسمية ومنصة كيانى وبوابة الوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة، مدحت موريس مدير أدارة الشباب، محمود شحاته وغادة محى منسقى البرنامج ، وإبراهيم كامل مسئول اندية التطوع، وعماد عبدالحليم ، ومحمد عاطف بإدارة العلاقات العامة، وعبير عطية مدير شئون المقر، محمد عبدالمنعم منسق مساعد مؤسسة القادة بالمنيا ، والعديد من قيادات وأعضاء مؤسسة القادة بالمنيا.