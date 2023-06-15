الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إحباط تهريب منشطات عبر منفذ العوجة البري

منشطات جنسية
منشطات جنسية

 نجح رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري، في إحباط محاولة تهريب كمية من المنشطات، برئاسة رياض فضل مدير عام المنفذ.  

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القبض على ركاب حاولوا تهريب عملات أجنبية

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حبس راكب حاول تهريب ترامادول داخل عبوة شيكولاتة

 

واكتشفت إدارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة بميناء العوجة البري وجود أصناف مخالفة داخل مشمول شهادة صادر رقم 2826 لسنة 2023 المحملة على السيارة رقم ط ط ج 3856 مصدرة الى فلسطين والصنف طبقا للمستندات عبارة عن منتجات مصرية متنوعة، بعرض السيارة علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات مختلفة .

وتشكلت لجنة جمركية لتفتيش السيارة برئاسة سمير السيد خليل مدير إدارة الوارد رئيس الوردية وبالتفتيش فتبين وجود عدد ٣٢٠٠ فيلم سريع الذوبان منشطات، مخبأة داخل جوال بقصد التهريب والتمويه.

واتخذ رياض فضل مدير عام ميناء العوجة البري الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣.

جائ ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وسلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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