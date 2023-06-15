طريقة عمل كرات جوز الهند بالقشطة| غنية بالفيتامينات

تُعد كرات جوز هند بالكريمة من الحلويات اللذيذ التي يحبها الكبار والصغار، بالإضافة لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فتعمل على تحسين صحة الفم وتمنع أمراض القلب؛ لإحتوائها على جوز الهند الغني بالفوائد التي يحتاجها جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالقشطة

المقادير

- جوز الهند : 3 اكواب

- القشطة : علبة

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- جوز الهند : كوب (للتغليفة)

طريقة التحضير

اخلطي جوز الهند مع النشا والقشطة جيداً حتى يصبح مثل العجين.

غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

اصنعي كرات ممتوسطة الحجم من الخليط واغمسيها بجوز الهند.

رتبي كرات جوز الهند في طبق التقديم وقدميها إلى جانب فنجان من القهوة أو الشاي حسب الرغبة.

كرات جوز الهند بالقشطة

فوائد جوز الهند

يمنع أمراض القلب

يحتوي ماء جوز الهند على الكثير من الأملاح والبوتاسيوم وهو أمر جيد جدًا للترطيب لذلك، يساعد ماء جوز الهند بدوره في منع العديد من أمراض القلب لأنه يلعب دورًا حيويًا في صحة قلب الشخص.

يزيل السموم من الجسم

كوب من ماء جوز الهند قبل النوم أو في الليل يعمل كمشروب لإزالة السموم من الجسم، هذا المشروب أيضًا يرطب ويشعرنا بالانتعاش أيضًا.

تحسين صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، وذلك نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات.

حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.

مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، فهذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.

تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.