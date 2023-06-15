عاجل
بكري يحذر من الأصوات النشاز.. السيسي قائد وطني استثنائي
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل كرات جوز الهند بالقشطة| غنية بالفيتامينات

كرات جوز الهند بالقشطة
كرات جوز الهند بالقشطة

تُعد كرات جوز هند بالكريمة من الحلويات اللذيذ التي يحبها الكبار والصغار، بالإضافة لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فتعمل على تحسين صحة الفم وتمنع أمراض القلب؛ لإحتوائها على جوز الهند الغني بالفوائد التي يحتاجها جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

 

txt

شرائح اللحم بالكاري وحليب جوز الهند

طريقة عمل كرات جوز الهند بالقشطة

المقادير

- جوز الهند : 3 اكواب

- القشطة : علبة

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- جوز الهند : كوب (للتغليفة)

طريقة التحضير

اخلطي جوز الهند مع النشا والقشطة جيداً حتى يصبح مثل العجين.

غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين.

اصنعي كرات ممتوسطة الحجم من الخليط واغمسيها بجوز الهند.

رتبي كرات جوز الهند في طبق التقديم وقدميها إلى جانب فنجان من القهوة أو الشاي حسب الرغبة.

 

كرات جوز الهند بالقشطة

فوائد جوز الهند

يمنع أمراض القلب

يحتوي ماء جوز الهند على الكثير من الأملاح والبوتاسيوم وهو أمر جيد جدًا للترطيب لذلك، يساعد ماء جوز الهند بدوره في منع العديد من أمراض القلب لأنه يلعب دورًا حيويًا في صحة قلب الشخص.

 

يزيل السموم من الجسم

كوب من ماء جوز الهند قبل النوم أو في الليل يعمل كمشروب لإزالة السموم من الجسم، هذا المشروب أيضًا يرطب ويشعرنا بالانتعاش أيضًا.

 

txt

مفيد وصحي.. حضري سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

تحسين صحة الفم

يمكن أن يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في الفم وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، وذلك نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات.

 

حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

 

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

 

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.

 

مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، فهذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.

 

تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.

 

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

 

هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

 

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.

مواد متعلقة

اصنعي البهجة في الأعياد وحضري كرات جوز الهند بالشوكولاتة اللذيذة

مفيد وصحي.. حضري سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

شرائح اللحم بالكاري وحليب جوز الهند

اصنعي حلوى جوز الهند والشكولاتة الباونتي

عيد الفطر حلويات وتقاليد الدول العربية| فيديو

حلويات العيد| طريقة عمل غريبة ناعمة في المنزل

حلويات رمضانية.. حضري كب كيك الفانيليا
الجريدة الورقية