خلطة سحرية للتخلص من دهون البطن خلال أيام

الدهون المتراكمة في منطقة البطن مصدر قلق كبير بالنسبة للكثيرين، ليس فقط من النساء وإنما في الرجال ايضًا، وتأثير دهون البطن لا يكون فقط على المظهر بشكل سيء، ولكنه يزيد أيضا من خطر ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري ومرض الكبد الدهني، ولذلك يحرص الكثير من الناس اتباع نظام غذائي لانقاص الدهون في البطن، ولكن دون فائدة.

الدهون المتراكمة في منطقة البطن

فالحل المثالي لتخسيس منطقة البطن هو اختيار الأطعمة و القيام ببعض التمارين الرياضية يوميا، والإعتماد على بعض الأطعمة التي تساعد في تقليل الدهون العنيدة في البطن.

ومن أهم العناصر الطبيعية التي لديها خصائص فعالة في التخلص من دهون البطن، لتحقيق انخفاض في الدهون، ومع التمارين، سوف تنجح تدريجيا في الحصول على البطن المسطحة الخالية من الدهون.

الحل المثالي لتخسيس منطقة البطن

وفيما يلي نقدم لكم وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، من خلال عصير الليمون والزنجبيل والخيار والنعناع.

* المكونات:

- 2 لتر من الماء.

- عصير ليمونة.

- عصير حبة خيار متوسطة.

- ملعقتين كبيريتين من الزنجبيل المبشور.

- 10 أوراق نعناع.

* الطريقة:

- ضع عشرة من أوراق النعناع لتغلي في كوب من الماء.

- أخذ لتر من المياه الطبيعية وسكبه في الزجاجة التي تحتوي على النعناع وعصير الليمون وعصير الخيار.

- مزج المكونات معا وإضافة ملعقتين من الزنجبيل المبشور وثلاث قطع من قشر الليمون، وإذا رغبت، أضف ورقة النعناع الصغيرة.

- دع عصير الليمون لمدة ساعتين في الثلاجة قبل تناوله.