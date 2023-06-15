5 نصائح لحياة زوجية سعيدة

وجعلنا بينكم مودة ورحمة هكذا وصف الله عز وجعل في كتابه الكريم الزواج ، فهو ليس مشروع هو حياة مصيرية يجب أن يتم التخطيط لها بحرص وعناية ، ودائما يكون الجانب الشاق على المرأة، وذلك لأنها هي أساس المجتمع فـ على هذا الضوء تتطرح بوابة الوفد نصائح للمرأة للوصول للسعادة الزوجية.

نصائح للسيدات لحياة زوجية سعيدة

1- لا تكوني ثرثرة أنانية

لابد أن تحرصي على مراعاة رغبات شريك حياتك ولاتتجاهلي، فبعض السيدات لا يراعن الطرف الآخر حتى في أبسط الأمور وهذا ما يجعل الشريك يشعر بالنفور من شريكته ولا يشعر بحبها.

كما يجب عليكي عزيزي المرأة، أن لا تكوني مصرفه في أشياء ليس لها ضرورة خاصا في ظل الارتفاع الباهظ لأسعار.

2- احتوى شريك حياتك

خلق الله عز وجل حواء من ضلع أدم حتى يشعران ببعضهما، وليحتوي المراء شريكه، وبما أن حواء هي النصف الحلو الممتليء بالحنان والحب، فيجب عليكي سيدتي أن تحتوي شرك حياتك ،اجعليه يشعر بأنه طفلك المدلل الذي تحتويه في جميع أحواله اجعليع يركض اليكي ليجكي لكي أحداثه اليومية.

3- فكري قبل أن تتحدثي

البراءة والأبتسامة كلمات مؤنثة ،فهما أقوي سلاح للأنثى عزيزتي المرأة، يجب عليكي أن تكوني حلوة اللسان صاحبه كلمات راقيه ومعبره، لتأثري شريك حياتك أبتعدي تماما عن العصبية، وفكري جيدا قبل التحدث مع شريك حياتك، فـ الرجل يحب أن يسمع أكثر من أن يتكلم، فعودية على الكلمات الجميلة لكي يقلدك ويتكلم بطريقة الحب.

4- كوني على طبيعتك الحقيقية

كوني على طبيعك وكني بسيطة ولا تقليدي من أجل التقليد، بمعنى أن تعبري عن ما تحبي وتكرهي بأسلوب واضح وصريح وبدون تجريح، ولا تخجلي من أن تعبري عن كل ما تريدنه منه وكل هذا يجعلك الأقرب إلي قلب شريك حياتك،فأجعلي البسطة عنوان حياتك.

5- لا تنتقدي شريك حياتك طول الوقت

الانتقاد الحادة هي أقوي الأسلحة المدمرة للعلاقة الزوجية ،فكري قليلا وأختاري الأسلوب الصحيصح لتنصحيه بكل سهوله ويجب عليكي أن تتحلى بالذكاء الاجتماعي وتتعلمي خطوات الانتقاد الإيجابي حتى يتقبله شريكك حياتك ويشعر بحرصك على مشاعره.