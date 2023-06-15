بدء اختبارات الناشئين الجدد بالأهلي .. السبت المقبل

يبدأ قطاع الناشئين بالنادي الأهلي صباح بعد غد السبت ، فتح الباب أمام المتقدمين لاختبارات الناشئين من مواليد ٢٠٠٧ وحتى مواليد ٢٠١٨.





كان قطاع الناشئين بالأحمر ، قد فتح الثلاثاء الماضي باب طرح استمارات اختبارات الناشئين، حتى تاريخ غد الجمعة في تمام العاشرة صباحًا.

وبلغت قيمة الاستمارة الواحدة ١٠٠ جنيه، وتباع الاستمارات من تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًّا، حتى غد الجمعة المقبل، وذلك داخل مقر النادي الأحمر الرئيسي بالجزيرة وفروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

الأهلي بطل أفريقيا ..

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تفوقه على نظيره الوداد المغربي بالفوز بالقارة بثنائية مقابل هدف، ثم التعادل الإيجابي بهدف لمثله خلال لقاء الأحد الماضي على ملعب مركب محمد الخامس، ليحسم تأهله إلى مونديال الأندية.



ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى دولة السعودية شهر ديسمبر المقبل، بتواجد 7 أندية حسمت 6 حتى الآن التأهل كالتالي :

الأهلى المصري بطل القارة الأفريقية واتحاد جدة بطل الدورى السعودى، مانشستر سيتى بطل دوري أبطال أوروبا.

ويتم الانتظار الوقت الراهن لتواجد بطل أمريكا الجنوبية على أن يتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا فى البرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاءت الأندية التي حسمت العبور لكاس العالم للاندية 2023 في السعودية كما يلي:

1-الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا

2-اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي (البلد المضيف)

3-أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا

4-أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا

5-كلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف

6-مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا